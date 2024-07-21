BIST 11.156
DOLAR 33,04
EURO 35,94
ALTIN 2.551,00
HABER /  DÜNYA

Mısır'dan İsrail'in Yemen saldırısına ilişkin açıklama

Mısır'dan İsrail'in Yemen saldırısına ilişkin açıklama

Mısır, İsrail'in Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı'na düzenlediği saldırının tüm cephelerde gerilimi tırmandırmasına karşı uyarıda bulundu.

Abone ol

Mısır Dışişleri Bakanlığından, İsrail'in saldırısının akabinde yazılı açıklama yapıldı.

Mısır'ın, İsrail'in Yemen topraklarına düzenlediği "askeri operasyonu" büyük bir endişeyle takip ettiği belirtilen açıklamada, bu tür saldırıların tüm cephelerde gerilimi tırmandırdığına dikkat çekildi.

Bölgede barış ve istikrarın korunması için uluslararası düzeyde çaba sarf edilmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, Gazze'de yaşanan krizin ardından bölgedeki çatışmanın genişlemesinden endişe edildiği ifade edildi.

Tüm taraflara sükuneti koruma, itidalli olma ve bölgesel bir kaosa sürüklenmekten kaçınma çağrısı yapılan açıklamada, bölgesel ve uluslararası aktörlerden de Gazze savaşının sona ermesi konusunda üzerine düşeni yapması istendi.

Açıklamada, gerilimi kontrol altına alma, bölgede kapsamlı bir ateşkesin tesis edilmesi ve bölgesel güvenlik ve istikrarın korunması için atılması gereken öncelikli adımın Gazze'de ateşkesin sağlanması olduğu kaydedildi.

İsrail, akşam saatlerinde Husilerin kontrolündeki Kızıldeniz kıyısında bulunan Hudeyde Limanı'na hava saldırısı düzenlemişti.

Husilerin sözde Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 80 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
5 yıldızlı otelde klima krizi! Yatağını restorana taşıdı, Bakanlık yetkilileri inceleme yaptı
5 yıldızlı otelde klima krizi! Yatağını restorana taşıdı, Bakanlık yetkilileri inceleme yaptı
Adana ve Akdeniz'de deprem oldu! AFAD'dan açıklama geldi
Adana ve Akdeniz'de deprem oldu! AFAD'dan açıklama geldi
Netanyahu'dan Husiler için sert sözler: Şer ekseninin ayrılmaz bir parçası
Netanyahu'dan Husiler için sert sözler: Şer ekseninin ayrılmaz bir parçası
Manisa'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Manisa'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Husilerden İsrail'e savaş çağrısı! Tüm dünyaya ilan ettiler
Husilerden İsrail'e savaş çağrısı! Tüm dünyaya ilan ettiler
İran'dan İsrail ve ABD'ye açık tehdit: Olacaklardan siz sorumlusunuz
İran'dan İsrail ve ABD'ye açık tehdit: Olacaklardan siz sorumlusunuz
Mauro Icardi, Galatasaray'ı tercih etti
Mauro Icardi, Galatasaray'ı tercih etti
UNICEF: Gazzeli çocuklar zor koşullarla karşı karşıya
UNICEF: Gazzeli çocuklar zor koşullarla karşı karşıya
Beşiktaş hazırlık maçını farklı kazandı, Rafa Silva siftah yaptı
Beşiktaş hazırlık maçını farklı kazandı, Rafa Silva siftah yaptı
Diyarbakır'da 1 milyon 781 bin kök kenevir ele geçirildi
Diyarbakır'da 1 milyon 781 bin kök kenevir ele geçirildi
8,5 milyon Windows cihazı yazılım sorunundan etkilendi
8,5 milyon Windows cihazı yazılım sorunundan etkilendi
Gazze'deki şehit sayısı dehşete düşürdü
Gazze'deki şehit sayısı dehşete düşürdü