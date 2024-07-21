O şehirde termometreler resmen eridi! Hissedilen sıcaklık 62.5 derece...

Meteoroloji, yüksek sıcaklık ve nem için uyarılar yapmaya devam ederken, bazı il ve ilçelerde hissedilen sıcaklık 60 derecenin üzerine çıktı.

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Aşırı sıcaklar tüm yurtta etkisini göstermeye devam ediyor. Öte yandan sıcaklık yanında nem de bunaltıyor.

Yurt genelinde etkili olan Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgasının, devam etmesi bekleniyor. Özellikle bazı bölgelerde nem oranı sebebiyle sıcaklıklar 5-10 derece daha fazla hissedilecek.

Hava tahminleri ile dikkat çeken Hava Forum sitesinde yer alan verilere göre Hatay Arsuz'da sıcaklık 62.5 dereceyi gördü. Bu ilçede nem oranı ise yüzde 90 olarak açıklandı.