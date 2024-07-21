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Aydos Ormanı'nda yangın çıktı!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Aydos Ormanı'nda yangın çıktı!

İSTANBUL Pendik'te ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

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Alınan bilgiye göre, Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Öte yandan yangın söndürme helikopteri de havadan söndürme çalışmalarına destek veriyor.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 14.00 sıralarında Pendik Aydos Ormanı'nda çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve ilgili birimlerin ekiplerinin ivedilikle müdahale ettiği belirtildi.

Yangına 2 yangın söndürme uçağı ve 4 helikopterin yanı sıra itfaiye, AFAD, emniyet ve diğer ilgili birimlerin de toplam 78 ekip ve 159 personelle müdahale ettiği kaydedilen açıklamada, "Yangın, rüzgarın da etkisiyle bölgesel olarak devam etmekte olup an itibarıyla yangından 4 hektarlık ormanlık alan etkilenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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