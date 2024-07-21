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Biden'ın adaylıktan çekilmesi sonrası Trump'tan ilk açıklama

Biden'ın adaylıktan çekilmesi sonrası Trump'tan ilk açıklama

Trump, Biden'ın seçim yarışından çekilmesinin ardından yaptığı açıklamada, Biden'ın 2020'de "yalanlar ve yalan haberler" sayesinde kazandığını ve başkanlığı döneminde ülkenin zarar gördüğünü savundu. Biden'ın başkanlık için uygun olmadığını belirten Trump, başkanlıkta oluşan hasarı hızla tamir edeceğini ve Başkan Yardımcısı Harris'i yenmenin daha kolay olacağını ifade etti.

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Trump, Biden'ın seçim yarışından çekildiğini duyurmasının ardından Social Truth adlı sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Biden'ın 2020'de "yalanlar ve yalan haberler" sayesinde başkanlığı kazandığını belirten Trump, doktoru ve çevresindekilerin Biden'ın başkan olmayacağını bildiğini ifade etti.

"Biden hiç başkan olmamalıydı"

Trump, "Biden hiç Başkan olmamalıydı." ifadesini kullanarak Biden'ın başkanlığı döneminde ülkenin büyük zarar gördüğünü savundu.

"Biden, başkanlık için aday olmaya hiçbir zaman uygun değildi ve durumu başkanlığa devam etmeye de uygun değil." ifadesine yer veren Trump, Biden'ın başkanlığının ülkeye verdiği hasarı hızlıca "tamir edeceğini" kaydetti.

"Harris'i yenmek daha kolay"

Trump ayrıca, "O (Biden), ülkemiz tarihindeki en kötü başkan. Ülkemiz tarihine açık ara en kötü başkan olarak geçecek. Başkan Yardımcısı Harris'i yenmek Biden’ı yenmekten daha kolay olacak” ifadeleri kullandı.

 

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