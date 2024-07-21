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Bingöl'de otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Bingöl'de otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Bingöl'ün Yedisu ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

E.Ö. yönetimindeki 34 NZ 2743 plakalı hafif ticari araç, Yedisu-Erzincan kara yolunun Kabayel mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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