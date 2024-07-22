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Beşiktaş Chamberlain kararını verdi

Beşiktaş Chamberlain kararını verdi

Geçtiğimiz sezon sakatlıklarla mücadele eden ve beklenen katkıyı sağlayamayan Alex Oxlade-Chamberlain'in Beşiktaş tarafından, maaşının büyük bölümünün karşılanması durumunda kiralık olarak gönderilmesine sıcak bakıldığı iddia edildi. Geçen sezon 30 maçta 4 gol ve 1 asistle oynayan Chamberlain için Premier Lig kulüplerinin de talip olabileceği belirtildi.

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Geçtiğimiz sezon sakatlıklarla mücadele eden ve Beşiktaş'ta beklenen katkıyı sağlayamayan Alex Oxlade-Chamberlain için siyah-beyazlı kulüpten karar çıktığı iddia edildi. 

Chamberlain'in transferi hakkında İngiliz basınından iddia geldi.

Sun'da yer alan habere göre; Beşiktaş, oyuncunun maaşının büyük bölümünün karşılanması halinde Chamberlain'i kiralık olarak göndermeye sıcak bakıyor. 

Geçtiğimiz dönemde Premier Lig'ten kulüplerin Chamberlain'e talip olabileceği belirtilmişti. 

İngiliz orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezon 30 maçta 4 gol ve 1 asistlik performans gösterdi. Chamberlain toplam 1.424 dakika sahada kaldı.

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