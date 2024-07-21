BIST 11.156
DOLAR 32,84
EURO 35,96
ALTIN 2.535,40
HABER /  GÜNCEL

Trabzon'da korkunç kaza: Çok sayıda yaralı var!

Trabzon'da korkunç kaza: Çok sayıda yaralı var!

Trabzon'un Sürmene ilçesinde kontrolden çıkan bir kamyonetin devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık, itfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı

Abone ol

Trabzon'un Sürmene ilçesinde devrilen kamyonetteki 8 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Oylum Mahallesi'nde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 61 RD 946 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile kamyonette bulunan 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kamyonet ekiplerin çalışmasıyla olay yerinden kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti'den Katz'ın paylaşımına sert tepki: Bir faşistin hakikate saldırısından ibaret!
AK Parti'den Katz'ın paylaşımına sert tepki: Bir faşistin hakikate saldırısından ibaret!
MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Rusya'dan Joe Biden duyurusu! Şimdi sıra...
Rusya'dan Joe Biden duyurusu! Şimdi sıra...
Bingöl'de otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
Bingöl'de otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
Biden'ın adaylıktan çekilmesi sonrası Trump'tan ilk açıklama
Biden'ın adaylıktan çekilmesi sonrası Trump'tan ilk açıklama
ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi
ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi
İsrail Başbakanlığı duyurdu: Ateşkes müzakereleri için heyet gönderme talimatı verildi
İsrail Başbakanlığı duyurdu: Ateşkes müzakereleri için heyet gönderme talimatı verildi
Ehliyet sınavında kurallar değişiyor! Ocak 2025'te...
Ehliyet sınavında kurallar değişiyor! Ocak 2025'te...
Pendik'te orman yangını! 3 saat sonra söndürüldü
Pendik'te orman yangını! 3 saat sonra söndürüldü
İsrail Dışişleri Bakanı'nın çirkin paylaşımına Dışişleri Bakanlığı'ndan tokat gibi yanıt
İsrail Dışişleri Bakanı'nın çirkin paylaşımına Dışişleri Bakanlığı'ndan tokat gibi yanıt
Milli motosikletçi Razgatlıoğlu'ndan üst üste 10. zafer
Milli motosikletçi Razgatlıoğlu'ndan üst üste 10. zafer
Havada Rusya ve ABD gerilimi! Uçaklar havalandı
Havada Rusya ve ABD gerilimi! Uçaklar havalandı