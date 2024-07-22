SGK'dan birçok kişiyi etkileyecek karar! O uygulama resmen sona eriyor

Emekli çalışanlar özellikle de EYT'liler için alınan karar reel tarafta olumlu bulunmadı. Esnaf yüzde 5 sosyal güvenlik destek primi uygulamasının kaldırılmasına karşı çıktı. Alınan kararın yeniden gözden geçirilmesini talep etti. Yaşanacak sorunları da anlatan esnaflar kiralar ile ilgili de çağrıda bulundu. 'Çifte vergilendirme gibi bir uygulama" diyerek yeni bir sisteme ihtiyaç duyulduğunun altını çizdiler...

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Son torba yasa ile EYT ile emekli olup da çalışanlar için kritik bir karara da imza atıldı. Her defasında EYT’nin Hazine’ye maliyetini dile getiren hükümet emekli işçi çalıştıran işverene sağlanan yüzde 5'lik sosyal güvelik destek priminin desteğini sona erdiriyor. Esnaflar ise bu karar tepkili. “Prim desteğinin bitmesi esnafın usta bulmasını zorlaştırır” diyorlar.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken konuya ilişkin yaptığı yorumda, “Son torba yasa ile birlikte emekli çalıştıran işverenlere sağlanan yüzde 5'lik sosyal güvenlik destek prim desteğinin sona ermesi hem emeklileri hem de dükkanında emekli usta çalıştıran esnafımızı zor durumda bırakacak. Çünkü sosyal güvenlik prim desteğinin kalkmasıyla birlikte işverenlerin emekli ustalarla yola devam etme cazibesi sona erecek. Oysa günümüzde usta bulmak çok zor. Zaten esnaf çırak bulmakta zorlanırken bir de sosyal güvenlik destek priminin kaldırılması ustasını kaybetmesi esnafı ve mesleklerin geleceğini daha da zorlar” ifadelerini kullandı.

“Verilen sosyal güvenlik prim desteği sona erdiğinde yetişmiş ustaları da kaybederek zamanla hem esnafımız arar görecek hem de mesleklerin kaybolması hızlanacak” yorumunu yapan Palandöken, “Günümüz koşullarında esnafa verilen desteklerin artırılması gerekirken mevcut desteklerin de kaldırılması esnafın ayakta kalma mücadelesini zorlaştırıyor. Hem esnafın hem emeklinin yararına olan bu düzenleme devam etmeli” dedi.

Öte yandan artan kira fiyatlarını ödemekte zorluk çeken esnafa bir de kira stopaj vergisinin artan bir yük bindirdiğine dikkati çeken Palandöken şunları dile getirdi:

"Esnafa bir soluk aldıracak bir sisteme mutlaka ihtiyaç var.”

“Biliyorsunuz artık enflasyon rakamları TEFE-TÜFE'nin de dengesini bozdu. Artan iş yeri kiraları malum. Ayrıca iş yeri kirası arttıkça kira stopajı da artacak. Bu da bilindiği üzere çifte vergilendirme gibi bir uygulama. Zaten iş yerinin mal sahibi bu vergisini ödüyor ama bu haliyle şimdi hem mal sahibi hem de devam eden yüzde 20'lik kira stopajını esnaf yatırıyor. Bu da esnafın sırtında ağır bir yük. En azından yüksek kiralar içerisinde bu yüzde 20'lik payın işletmelerden alınması doğru ve haklı değil. Dolayısıyla bunun da kaldırılması lazım. Yani ekonomik tedbirler olarak yapılan çalışmalar enflasyonun düşmesine katkı sağlayacak. İşletmeler çalışamazsa bunların vergilerini, sigortalarını, iş yeri kiralarını kazanmazsa bu sefer bunlar da kapacak. O zaman orta gelir grubundaki çalışan ve esnaf mağdur olacak. Bunun tekrar gözden geçirilmesi lazım. Esnafa bir soluk aldıracak bir sisteme mutlaka ihtiyaç var.”