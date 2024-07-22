Korkutan depremler! Gece yarısı gerçekleşti endişe yarattı

Adıyaman'da saat 03:35'te 3 büyüklüğünde, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde saat 03:44'te 3,4 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Kahramanmaraş art arda gelen artçılarla sallanırken, İzmir'de de iki küçük sarsıntı halkı korkuttu. AFAD, depremlerin büyüklük ve derinlik bilgilerini paylaştı. Türkiye genelinde meydana gelen bu depremler vatandaşlarda tedirginlik yarattı.

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Adıyaman'da saat 03:35'te 3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Sincik merkezli bu depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ise saat 03:44'te 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremin derinliği 7.75 kilometre olarak kaydedildi.

Gece boyunca Kahramanmaraş, art arda gelen artçılarla sallandı. Bu depremler, bölgede yaşayan halka korku dolu anlar yaşattı. İzmir'de de iki küçük sarsıntı oldu. Şiddetleri düşük olmasına rağmen, depremlerin yere yakın olması nedeniyle halk tarafından kuvvetli bir şekilde hissedildi.

AFAD, bu depremlerin büyüklüklerini ve derinliklerini internet sitesinden paylaştı. Türkiye genelinde art arda meydana gelen bu depremler, bölgede yaşayan vatandaşları tedirgin etti.