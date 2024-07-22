BIST 11.158
DOLAR 33,02
EURO 35,98
ALTIN 2.549,83
HABER /  GÜNCEL

Korkutan depremler! Gece yarısı gerçekleşti endişe yarattı

Korkutan depremler! Gece yarısı gerçekleşti endişe yarattı

Adıyaman'da saat 03:35'te 3 büyüklüğünde, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde saat 03:44'te 3,4 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Kahramanmaraş art arda gelen artçılarla sallanırken, İzmir'de de iki küçük sarsıntı halkı korkuttu. AFAD, depremlerin büyüklük ve derinlik bilgilerini paylaştı. Türkiye genelinde meydana gelen bu depremler vatandaşlarda tedirginlik yarattı.

Abone ol

Adıyaman'da saat 03:35'te 3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Sincik merkezli bu depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ise saat 03:44'te 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremin derinliği 7.75 kilometre olarak kaydedildi.

Gece boyunca Kahramanmaraş, art arda gelen artçılarla sallandı. Bu depremler, bölgede yaşayan halka korku dolu anlar yaşattı. İzmir'de de iki küçük sarsıntı oldu. Şiddetleri düşük olmasına rağmen, depremlerin yere yakın olması nedeniyle halk tarafından kuvvetli bir şekilde hissedildi.

AFAD, bu depremlerin büyüklüklerini ve derinliklerini internet sitesinden paylaştı. Türkiye genelinde art arda meydana gelen bu depremler, bölgede yaşayan vatandaşları tedirgin etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Uşak'ta feci kaza! Kamyon direğe çarptı, sürücü hayatını kaybetti
Uşak'ta feci kaza! Kamyon direğe çarptı, sürücü hayatını kaybetti
Barış Alper Yılmaz'ın yeni adresini böyle duyurdular! İmzayı attı, sağlık kontrolünden geçti...
Barış Alper Yılmaz'ın yeni adresini böyle duyurdular! İmzayı attı, sağlık kontrolünden geçti...
Cengiz Ünder için İtalyan devi harekete geçti
Cengiz Ünder için İtalyan devi harekete geçti
Dolar ve Euro'da günün rakamları!
Dolar ve Euro'da günün rakamları!
Rusya'dan 'Biden' açıklaması: Olanları dikkatle izlememiz gerekiyor
Rusya'dan 'Biden' açıklaması: Olanları dikkatle izlememiz gerekiyor
SGK'dan birçok kişiyi etkileyecek karar! O uygulama resmen sona eriyor
SGK'dan birçok kişiyi etkileyecek karar! O uygulama resmen sona eriyor
TCMB'den sıkı para politikası duruşunu destekleyici yeni adımlar
TCMB'den sıkı para politikası duruşunu destekleyici yeni adımlar
Suç örgütüne yönelik "Kuyu-11" operasyonunda 61 şüpheli yakalandı
Suç örgütüne yönelik "Kuyu-11" operasyonunda 61 şüpheli yakalandı
Alternatif Bank, "Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Alanında Türkiye'nin En İyi Bankası" seçildi
Alternatif Bank, "Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Alanında Türkiye'nin En İyi Bankası" seçildi
Ağrı Dağı'nda tipide kaybolan 2 kişiden kötü haber
Ağrı Dağı'nda tipide kaybolan 2 kişiden kötü haber
Özgür Özel anketlerde CHP ve AK Parti'nin son oy oranlarını açıkladı
Özgür Özel anketlerde CHP ve AK Parti'nin son oy oranlarını açıkladı
ABD Başkan adayı olması beklenen Kamala Harris'e Barack Obama şoku
ABD Başkan adayı olması beklenen Kamala Harris'e Barack Obama şoku