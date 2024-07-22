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Cengiz Ünder için İtalyan devi harekete geçti

Cengiz Ünder için İtalyan devi harekete geçti

Geçen sezon beklentilerin altından kalan, EURO 24’ü kaçıran ve Mourinho’nun da alternatifi durumuna düşen Cengiz Ünder’e İtalyan devi Napoli talip oldu.

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Fenerbahçe’ye hem maddi hem de manevi olarak büyük umutlarla transferi gerçekleşti. Sarı-Lacivertli ekibin kasasından milli oyuncunun bonservisi için 15 milyon Euro çıktı.

Cengiz Ünder, geride kalan sezon Fenerbahçe forması ile 33 resmi maça çıktı. Milli futbolcu söz konusu müsabakalarda 9 kez rakip fileleri sarsmayı başardı ve 3 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi.

Ünder, Mourinho sonrası yeniden Avrupa’nın gündemine geldi. Fenerbahçe’yi transferde arka bahçesi olarak kullanan Eljif Elmas ve Kim Min-Jae’yi dolgun bonservis ücretleri ile transfer eden İtalyan devi Napoli, bu sezon ise İtalya Serie A Ligi’ni yakından tanıyan Cengiz Ünder için harekete geçti,

Jose Mourinho’nun kanat alternatifleri arasında ikinci sırada bulunan Cengiz Ünder’e yapılacak olan cazip bir teklif, yönetimin de iştahını kabartıyor. Portekizli teknik adamın görüşü alınarak bu futbolcuyu Napoli’ye göndermesi sürpriz olmayacak.

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