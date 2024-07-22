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Ölümün böylesi! Yol kenarında tuvaletini yapıyordu, saniyeler sonra korkunç olay yaşandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ölümün böylesi! Yol kenarında tuvaletini yapıyordu, saniyeler sonra korkunç olay yaşandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yolun kenarından şarampole yuvarlanan kişi hayatını kaybetti.

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Adapazarı-Kaynarca D-020 kara yolu Adapazarı istikametinde seyreden 34 LL 7277 plakalı otomobilin sürücüsü Ahmet Yavuzer (57), Karadere Mahallesi mevkisinde ihtiyaç molası için aracını durdurdu.

Yol kenarındaki bariyerden atlayarak otluk alana geçen Yavuzer, bu sırada dengesini kaybederek yaklaşık 10 metrelik şarampole yuvarlandı.

Araçta bulunan eşinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Aşağı inen ekipler, yaptıkları kontrolde Yavuzer’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yavuzer'in cenazesi, incelemelerin ardından itfaiye ekiplerince halatlarla yukarı çıkarılarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi’ne götürüldü.

Kaza nedeniyle ulaşımın bir süre tek şeritten sağlandığı yolda araç kuyruğu oluştu.

Bu arada Yavuzer'in, Karasu ilçesi Denizköy Mahallesi'ndeki yazlıklarında tatil yaptıktan sonra ikamet ettiği İstanbul’un Üsküdar ilçesine gittiği öğrenildi.

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