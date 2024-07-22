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Mourinho, Fenerbahçe'nin başında ilk ciddi sınavına çıkıyor! Lugano-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Mourinho, Fenerbahçe'nin başında ilk ciddi sınavına çıkıyor! Lugano-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında İsviçre'nin Lugano takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Futbolseverler mücadelenin başlangıç saati ve yayınlanacağı kanalı araştırıyor. Peki Lugano - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Mourinho, Fenerbahçe'nin başında ilk ciddi sınavına çıkıyor! Lugano-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 2. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan katılma hakkı elde eden Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırarak yeni sezona dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho ile başlama kararı almıştı.

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Mourinho, Fenerbahçe'nin başında ilk ciddi sınavına çıkıyor! Lugano-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Jose Mourinho yönetiminde 2024-2025 sezonunda ilk maçına çıkacak sarı-lacivertliler, tur için Lugano karşısında avantajlı bir skor almayı hedefliyor.

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Mourinho, Fenerbahçe'nin başında ilk ciddi sınavına çıkıyor! Lugano-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni transferler boy gösterecek

Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesinde kadrosuna kattığı oyuncular ile teknik direktör Jose Mourinho, sarı-lacivertlilerle ilk kez resmi maçta boy gösterecek.

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Mourinho, Fenerbahçe'nin başında ilk ciddi sınavına çıkıyor! Lugano-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, sarı-lacivertli takımla ilk resmi maçına Lugano karşısında çıkacak.

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