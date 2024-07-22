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Malatya'da korkutan deprem

Malatya'da korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 10.00'da meydana gelen depremin derinliği ise 9.92 kilometre olarak ölçüldü.

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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sarsıntının yerin 9.92 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

Bir diğer açıklama da Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden geldi. Kandilli saat 10.00'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.3 olarak açıkladı.

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