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Rasim Ozan Kütahyalı'dan İbrahim Hacıosmanoğlu için çok konuşulacak sözler! "Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak"

Rasim Ozan Kütahyalı'dan İbrahim Hacıosmanoğlu için çok konuşulacak sözler! "Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak"

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu olurken, ünlü yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı Hacıosmanoğlu için çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

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Geçtiğimiz hafta yapılan Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali Genel Kurul ve Başkanlık seçiminde Mehmet Büyükekşi'yi 5 oy farkla geçen İbrahim Hacıosmanoğlu TFF'nin yeni başkanı oldu. Seçim zaferinin ardından konuşan Hacıosmanoğlu geçmişi unutarak temiz bir sayfa açacağını söylerken, Rasim Ozan Kütahyalı’dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

Kütahyalı yaptığı açıklamada İbrahim Hacıosmanoğlu’nun bu sezon Fenerbahçe’yi şampiyon yapacağını iddia etti. Kütahyalı'nın açıklamaları şöyle:

“Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, tavrını en baştan koyarak, Türk futbol sistemine meydan okuduğunun altını çizen Kütahyalı, "Bu konuda Ali Koç’u haklı buluyorum. Ancak TFF, bu şartlar altında Fenerbahçe’yi dışlayamaz. Fenerbahçe’yi kaybetmek istemezler."

"Bu sebeple, bu sene Fenerbahçe’yi şampiyon yapacaklarını göreceksiniz. Hacıosmanoğlu Fenerbahçe düşmanı olarak görülse de ters manevra yapılacak. Galatasaray, şampiyonluğu unutsun. Bir Galatasaraylı olarak, önümüzdeki sezondan ümitli değilim"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yapılan seçimde ne Büyükekşi'yi ne de Hacıosmanoğlu'nu desteklemeyerek boş oy atmıştı.

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