Uzmanından beyin sağlığını korumaya yönelik öneriler

Medicana Çamlıca Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Zeynep Aydın egzersizlerin birçok faydası olduğunu ve düzenli fiziksel aktivitenin beyne fayda sağladığını belirtti.

Abone ol

Hastaneden yapılan açıklamada, beyin sağlığını korumanın, uzayan yaşam süreleriyle birlikte genel yaşam kalitesini artırdığı ve ileri yaşlarda bilişsel bozuklukların önlenmesine yardımcı olduğu vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Zeynep Aydın, yapılan araştırmalarda, fiziksel olarak aktif kişilerin zihinsel işlevlerinde düşüş yaşama olasılığı ve Alzheimer hastalığına yakalanma riskinin daha az görüldüğünü ifade etti.

Tüm nörolojik hastalıklarda fiziksel egzersizin önemli olduğunu gösteren çalışmaların giderek arttığını aktaran Aydın, "Bu faydalar egzersiz sırasında beyninizde artan kan akışından kaynaklanır." bilgisini verdi.

Aydın, egzersizin yaşlanma sırasında beyin bağlantılarında yaşanan gerilemeyi azalttığını ve uykunun beyin sağlığı için önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Uyku beyninizde gün içinde biriken anormal proteinleri temizlemeye yardımcı olmaktadır ve anıları, öğrenilenleri pekiştirmektedir. Bu da genel hafızanızı ve beyin sağlığınızı güçlendirmektedir. İki veya üç saatlik aralarla bölünmüş uyku yerine, bir gecede 7-8 ardışık saat uykuyu hedefleyin. Ardışık uyku, beyninize anılarınızı etkili bir şekilde pekiştirmesi ve saklaması için zaman verir. Ayrıca yaşla beraber sıklığı artan uyku apnesi beyin sağlığına zarar verir. Horlamada uyku kalitesini bozarak beyne zarar vermektedir."

Beslenmenize dikkat edin

Diyetin beyin sağlığında büyük rol oynadığına işaret eden Aydın, "Bitki bazlı gıdaları, tam tahılları, balığı ve zeytinyağı gibi sağlıklı yağları vurgulayan Akdeniz diyetinin beyin için en uygun diyet olduğu birçok çalışmada gösterilmiştir. Araştırmalar, Akdeniz diyetini yakından uygulayan kişilerin Alzheimer hastalığına yakalanma olasılığının, diyeti uygulamayan kişilere göre daha az olduğunu gösteriyor." bilgisini verdi.

Hafıza ve zeka gelişimi bakımından B vitamininin önemli bir yer tuttuğunu kaydeden Aydın, "Aynı zamanda B vitamini yeni hücreler üretilmesine ve var olan hücrelerin yapısının korunmasına yardımcı olmaktadır." ifadelerini kullandı.

Aydın folik asit, omega-3, E vitamini bakımından zengin yiyecekleri tüketmenin beyin sağlığı açısından önemli olduğuna işaret etti.

Dopamin salgılanmasını sağlayan üzüm ve baklanın problem çözme yeteneğini artırdığını belirten Aydın, "Yüksek oranda antioksidan içeren çilek, yaban mersini gibi meyveler ile domates, havuç gibi sebzeler belleği geliştirerek beyni korumaktadır." açıklamasında bulundu.

Zihinsel olarak aktif kalmak için sürekli aktivite yapmanın ve farklı türdeki aktivitelerini birleştirmenin etkinliği arttıracağını belirten Aydın, "Beynimiz vücudumuzdaki kaslara benzer, onu kullandıkça gelişir, kullanılmayınca erir ve beyni formda tutmak için aktif tutmak ve egzersiz yapmak önemlidir." değerlendirmesini yaptı.

Sosyal olmak hafıza kaybına engel olur

Aydın, sosyal etkileşimin hafıza kaybına katkıda bulunabilecek depresyon ve stresi önlemeye yardımcı olacağını ve araştırmaların yalnızlığın beyin küçülmesiyle ilişkili olduğunu ifade etti.

Atardamarların ve damar sağlığının kalp sağlığı için olduğu kadar beyin sağlığı için de kritik öneme sahip olduğunu belirten Aydın, şunları aktardı:

"Tansiyonunuzu, kan şekerinizi ve kolesterolünüzü düzenli olarak kontrol ettirin ve rakamlarınızı normal aralıkta tutmak için gerekli adımları atın. Kan basıncını ve kolesterol değerlerini düşürmek için fiziksel aktivitenizi artırın, Akdeniz diyeti uygulayın ve tuz tüketimini azaltın. Stres, yaşam kalitesini ciddi ölçüde olumsuz etkiler. Stres faktörlerini belirlemek ve bunlardan kurtulmak için birtakım değişiklikler yapmanız yararınıza olacaktır. Gün içerisinde güler yüzlü olun ve rahatlama ipuçlarından faydalanın. Geçmişe takılı kalmayın. Geçmişe takılı kalmak yerine ilerleyen yıllar için neler yapabileceğinizi düşünün. Farkındalık, daha net bir bakış açısı kazanmanızı sağlar. Zihni keskin tutmanın yolu rahatlatmaktan geçer. Stresi azaltmak ve daha iyi odaklanmak için meditasyonu rutinlerinize dahil edebilirsiniz. Bu, zihni keskin tutmak için harika bir aktivitedir."