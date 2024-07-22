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Bodrum Yalıkavak’ta Otantik Rumeli kahvaltısının adresi Sefte Bahçe

Bodrum Yalıkavak’ta Otantik Rumeli kahvaltısının adresi Sefte Bahçe

Bodrum Yalıkavak’ta gizli bir cennet olan Sefte Bahçe, Kosovalı göçmen bir aile tarafından işletilen ve Balkan kahvaltı kültürünü zengin bir sunumla misafirlerine sunan özgün bir mekandır. Mekan, geleneksel Rumeli misafirperverliğini yansıtan sıcak ve samimi bir atmosfer sunuyor.

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1971 yılında Türkiye’ye gelin olarak gelen Fehmiye Teyze, köklerinden gelen lezzetleri Bodrum’a taşıyor. Kosova’dan özenle seçtiği isli sucuklar, el yapımı börekler ve diğer geleneksel ürünleriyle bilinen Fehmiye Teyze, kahvaltı kültürüne yeni bir soluk getiriyor. Lokma olarak adlandırdığı, hafif ve az yağlı hamur işleri, bahçeden topladığı taze ürünlerle sunulan kahvaltılar, hem göze hem damağa hitap ediyor.

Sefte Bahçe, Bodrum Yalıkavak'ta, doğal yeşillikler içinde, huzurlu bir ortamda bulunuyor. Mekan, geleneksel Balkan misafirperverliğini yansıtan sıcak ve samimi bir atmosfer sunuyor. İşletme sahiplerinin aile sıcaklığında misafirlerini karşılaması, ziyaretçilere adeta bir aile ziyareti hissi veriyor.

Mevsimine göre değişen tamamı el yapımı beş çeşit reçel, kendi bahçelerinden topladıkları domates, salatalık ve yeşillikler, Kosova'dan getirttikleri Balkan usulü kurutulmuş isli etler, özenle seçilmiş zeytinler, kaymaklı ve otlu elde incecik açılmış börekler, isteğe bağlı yumurta ve patates kızartması gibi zengin menü seçenekleri sunuluyor.
Sefte Bahçe, Bodrum Yalıkavak'ta hizmet veriyor. Haftanın her günü 09:00-16:00 saatleri arasında açık olan mekan, özellikle hafta sonları yoğun ilgi görüyor.

Bodrum Yalıkavak'ta, doğanın kucağında bir kahvaltı deneyimi için Sefte Bahçe’yi ziyaret edin. Fehmiye Teyze’nin elinden çıkan geleneksel Balkan lezzetlerini keşfetmek ve huzurlu bir ortamda unutulmaz anlar yaşamak için şimdi yerinizi ayırtın. Rumeli kültürünün sıcaklığını ve misafirperverliğini yaşamak için Sefte Bahçe ailesi sizleri bekliyor.

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