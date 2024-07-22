Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti: KKM baronları tespit edilecek

Maliye Bakanlığı KKM uygulamasını birçok yönden masaya yatırıyor. Yapılan ilk incelemelere göre 100 milyar doları aşan KKM miktarının yaklaşık yüzde 80'i aynı kişi ve kuruluşlar olduğu tespit edilirken detaylı incelemelerde KKM baronları bir bir tespit edilecek. Usul ve esaslara aykırı uygulamalar olması halinde ise müdahale edilecek.

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Maliye Bakanlığı geçmişte yaşanan ekonomik sıkıntı ile birlikte yürürlüğe koyulan ve kısaca KKM adı verilen uygulamayı her yönüyle masaya yatırılıyor.

KKM mevduat sahiplerine hem faiz, hem de kur garantisi veren bir sistem. Döviz ne kadar artarsa artsın mevduat sahipleri güvence altına alınıyor. Üstelik vergiden de muaf.

Bakanlıkça yapılan ilk incelemelere göre 100 milyar doları aşan KKM miktarının yaklaşık yüzde 80'i aynı kişi ve kuruluşlar.

Belirlemelere göre daha önce paralarını yurt dışına çıkaran kişiler, kuruluşlar ve kimi bankalar KKM'nin sağladığı avantajlar ile birlikte Türkiye'ye sanki yabancı yatırımcı gibi dönmüşler.

Esprili bir dille bıyıklı yabancılar olarak tanımlanan bu yatırımcılar, bir yandan vergi avantajı sağlar iken, diğer yandan da kaynağı belirsiz veya vergisi ödenmemiş olduğu için sıkıntı çekebilecekleri miktarları yasal hale getirmişler.

KKM baronları bir bir tespit edilecek

Daha sonraları yüzde 50 ile Türk lirası faize dönen bu KKM baronları, şimdi de paraları tekrar yurdışına çıkartma hazırlığı içine girmişler.

Bu paralar türkiye'den banka sisteminden çekildiği için bir anlamda temizlenmiş de olacak.

Maliye bakanlığı koridorlarından edinilen bilgiye göre bu KKM baronları belirlenecek, usul ve esaslara aykırı bir uygulama tespit edilmesi halinde müdahale edilecek.