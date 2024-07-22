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AK Partili Elitaş'tan sokak hayvanları düzenlemesiyle ilgili eleştirilere yanıt

AK Partili Elitaş'tan sokak hayvanları düzenlemesiyle ilgili eleştirilere yanıt

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, sokak hayvanları düzenlemesiyle ilgili "Sahiplenilmeyen bütün köpekler uyutulacak diye bir şey yok. Başıboş köpeklerinin halk sağlığını tehdit eder noktaya geldiği zaman ötenazi uygulanacak." dedi.

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AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, CNN TÜRK'te gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Vekili Elitaş'ın konuşmasından satır başları şöyle:

SİYASETTE ERKEN SEÇİM TARTIŞMASI

Erken seçim konusunda Özgür Özel'e baskı yapıyorlar. CHP'de parti içi dinamikler sıkıntıda. 2028 yılına kadar bizim gündemimizde seçim yok. Ekonomi artık toparlanıyor, altyapı yatırımları arttı. Eğer yeniden seçim diye bir ortam ortaya çıktığı takdirde yaptığınız bütün programlar ortada kalır. Bir tarafta ekonominin gerçekleri var. Hedefimiz 2026'da tek hane, bunun için çalışıyoruz. Enflasyonu hızla düşüreceğiz.

EMEKLİLİK SİSTEMİ

Emeklilikte farklı sigorta kurullarına tabii olanlar var. Tarım BAĞKUR'lusu 15 gün prim ödedi 30 gün sayılıyor. Özel'e yanlış bilgi veriyorlar. Diyor ki Özel "Eskiden en düşük emekli maaşı asgari ücretten daha fazlaydı" 3600 gün prim ödeyen emekliyle 7200 gün prim ödeyen aynı maaşı almaya başladı. Bir taraftan vatandaş diyor ki 7200 gün primim var 13 bin küsür alıyorum, diğeri diyor ki 3600 gün primim var 12 bin 500 TL alıyorum. Burada bir adaletsizlik var. Buradaki prim ödeyenler arasındaki dengesizlik arttığı için insanlar ne kadar prim ödüyorsa karşılığını almak istiyor. Emeklilik primlerini bir anda yaptığınız takdirde herkesin maaşında önlenemez bir fiyat artışı ve hayat pahalılığıyla karşılaşıyorsunuz.

EYT ile ilgili kısım, EYT'nin 5 yıllık maliyeti 300 milyar dolar. 6 Şubat depreminin Türkiye'ye imalat maliyeti 60 milyar dolar. Toplumda bir konsesus oluştu. Kimse itiraz etmedi. 2023 yılında 2,5 milyon kişi emekli olabilecekti. 2028 yılında da 4.8 milyon kişiye çıkacaktı. Muhtemelen şu an 3 milyona yakın kişi EYT'den emekli oldu. Erken emeklilik için kimse itiraz etmedi.

Medya bile EYT ne zaman çıkacak dedi. 85 milyon dedi ki 4,5 milyon insanın erken emekli olmasından dolayı maliyeti hep birlikte ödeyeceğiz dediler. 85 milyon erken emekliliğin bedelini birlikte ödeyeceğiz dediler, onu hayata geçirmeye çalışacağız dediler.

SOKAK HAYVANLARI DÜZENLEMESİ

Çok tartışıldı muhakkak ki hayvanları koruyabilmek en önemli unsurlarından birisi. Ama başıboş köpekler insan hayatında tehlike oluşturuluyorsa bunun kontrol altına alınması gerekir. Ötenazi başlığına tepki gösteriyorlar. Kanunda diyor ki toplanan sokak köpekleri sahiplendirilene kadar bir alanda toplanın kısırlaştırılır.

Sahiplenilmeyen bütün köpekler uyutulacak diye bir şey yok. Başıboş köpeklerinin halk sağlığını tehdit eder noktaya geldiği zaman ötenazi uygulanacak. Böyle bir şeyi karar veren kurul ve kuruluşlar var.

Artık bunun gereksiz tartışmadan ziyade komisyondan geçtikten sonra Genel Kurul'da kanunlaşması tarafındayım. Komisyonda evladı ölen, 10 yıl çocuğunu tedavi ettirecek babanın feryadı görmektense o milletvekilleri vicdanı sorumluluk hissederler.  

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