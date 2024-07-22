Hakkari'de Zap Suyu'na kapılan güvenlik korucusu boğuldu, yakınları kahroldu
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, Zap Suyu'na düşen güvenlik korucusu boğuldu. Korucunun yakınları, üzüntü yaşadı.Abone ol
İlçede görevli güvenlik korucusu, Hakkari-Çukurca kara yolunun 25. kilometresindeki Aslankapan mevkisinde, dengesini kaybederek suya düştü. Arkadaşlarının ihbarı üzerine, bölgeye sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yürütülen çalışma sonucu güvenlik korucusunun cansız bedeni sudan çıkarıldı.
Cenaze, otopsi için Hakkari Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Korucunun yakınları, üzüntü yaşadı.
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