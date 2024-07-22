Kaynak ustası kadın, atölye kurup mesleğine daha çok kadın kazandırmak istiyor
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir akaryakıt şirketinde kaynakçı olarak görev yapan 27 yaşındaki Feyzanur Türkoğlu, kendi atölyesini açarak kadın meslektaşlarının sayısını arttırmak istiyor.
Daha önce şantiyelerde acil tıp teknisyeni ve iş güvenliği uzmanı olarak görev yapan Türkoğlu, şefinin tavsiyesiyle kaynakçılık kursuna katılarak sertifika aldı.
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Türkoğlu, bir süre sonra İskenderun Petrol Ofisi Termal Müdürlüğüne hizmet sağlayan bir şirketten, kadın istihdamına yönelik proje kapsamında iş teklifi aldı.
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İş teklifini kabul ederek kaynakçılık eğitimine alınan Türkoğlu, kısa sürede atölyede işe başladı.
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Yaklaşık 100 erkekle çalışan Türkoğlu, kendi atölyesini kurup mesleğine daha çok kadın kazandırmak istiyor.
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