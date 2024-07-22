Yunanlı Bakan Georgiadis Türkiye'yi tehdit etti! Bir gece ansızın gelebiliriz

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim son günlerde yeniden yüksek. Yunan Sağlık Bakanı Georgiadis'in skandal F-35 tehdidi tansiyona tuz biber ekti. Türkiye'ye gözdağı veren Bakan Georgiadis'in açıklaması sosyal medyada da gündem oldu.

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Önce Dendias, şimdi de Georgiadis! Yunan bakanlar son günlerde peş peşe Türkiye'yi hedef alan küstah açıklamalara imza atıyor. Sağlık bakanı canlı yayında Türkiye'yi tehdit ederek çizmeyi aştı.

Dendias'tan skandal sözler

Geçtiğimiz günlerde Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Güney Kıbrıs'ta düzenlediği basın toplantısında Kıbrıs Barış Harekatı'nı ve bölgedei Türk askeri varlığını şu sözlerle hedef almıştı:

"Bugün, Kıbrıs'ta, pusuda bekleyen işgalciye kapıyı açan etnik soykırımcı cunta darbesinin gerçekleştiği 15 Temmuz 1974 tarihinin üzerinden 50 yıl geçti. Kıbrıslı ve Yunanlı demokrasi savaşçılarına ve 1974'te istilaya karşı verilen eşitsiz mücadeleye en derin saygılarımı ve vatansever şükranlarımı sunuyorum. Onlar, kardeş katili suç darbesinin ağırlığı altında çok daha üstün askeri güçlerle karşı karşıya kaldılar. Onları saygıyla anıyor ve zaman içindeki katkılarını onurlandırıyoruz. Ve tabii ki Kıbrıslı Türklerin utanç şenliklerini ve Türk işgal ordusunun yarım asırdır Kıbrıs'taki yasadışı varlığını mümkün olan en güçlü şekilde kınıyoruz."

Dendias'ın bu açıklamalarına Türkiye'den peş peşe sert tepkiler geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kıbrıs ziyaretinde Dendias'ın bu açıklamasına değindi, şöyle konuştu:

"Şımarık bir zihniyet var. "

"Adanın güneyinde maalesef kendilerini Kıbrıs adasının tek hakimi olarak gören şımarık bir zihniyet var. Rum lider, EOKA teröristlerini anma törenlerine katılıyor. Kıbrıs Türk’ü kardeşlerimiz güneye geçtiğinde saldırıya uğruyor, güneydeki camiler kundaklanıyor. İşte geçenlerde maalesef, Yunanistan Savunma Bakanı yine akla ziyan açıklamalar yaptı. Sayın Miçotakis’le bir araya geldik ve kendilerine, ‘Ayın 20’sinde biz Kuzey Kıbrıs’tayız, duydum ki sen de güneydesin, heralde bize sataşma yapmazsın…’ Böyle bir şey düşünmediğini söyledi."

"Bir gece ansızın gelebiliriz"

Dendias'ın haddini aşan sözleri üzerine bir de Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis'ten uçuk bir tehdit geldi. Open kanalında canlı yayın konuğu olan Georgiadis, "F-35'lerle Ankara'ya bir gece ansızın gelebiliriz" ifadelerini kullandı.

Bu skandal sözler yetmezmiş gibi, Georgiadis bir de "Türkiye'nin havacılıkta sıfır olduğunu" öne sürdü.