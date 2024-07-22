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Trabzonspor'un Avrupa'daki muhtemel rakibi belli oldu! Fırtına, Ruzomberok’u elerse...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Trabzonspor'un Avrupa'daki muhtemel rakibi belli oldu! Fırtına, Ruzomberok’u elerse...

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Ruzomberok'u elemesi halinde, 3. eleme turunda Wisla Krakow (Polonya)-Rapid Wien (Avusturya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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Avrupa Ligi'nde 3. eleme turunun kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleşti. Turnuvaya 2. eleme turundan dahil olan Trabzonspor'un bir sonraki 3. eleme turundaki muhtemel rakibi belli oldu.

Trabzonspor, Ruzomberok'u elemesi halinde Wisla Krakow-Rapid Wien eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Avrupa Ligi'nde 3. eleme turunda ilk maçlar 8 Ağustos'ta, ikinci maçlar 15 Ağustos'ta oynanacak.

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