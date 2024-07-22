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RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakibi belli oldu

RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakibi belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turunun kura çekimi yapıldı. RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turuna yükselmesi durumunda, Iberia Tiflis (Gürcistan)-Partizani (Arnavutluk) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı turnuvasında 3. eleme turu eşleşmeleri belirlendi.

RAMS Başakşehir San Marino ekibi La Fiorita'yı geçmesi durumunda, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda, Iberia Tiflis (Gürcistan)-Partizani (Arnavutluk) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Organizasyonun 3. eleme turu ilk maçları 8 Ağustos, rövanş müsabakaları ise 15 Ağustos'ta oynanacak.

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