BIST 11.229
DOLAR 32,98
EURO 35,91
ALTIN 2.544,11
HABER /  GÜNCEL

CHP'li Şişli Belediyesi işçileri maaşlarını eksik aldıkları gerekçesiyle eylem yaptı

CHP'li Şişli Belediyesi işçileri maaşlarını eksik aldıkları gerekçesiyle eylem yaptı

Şişli Belediyesine bağlı bazı işçiler, maaşlarını eksik ve düzensiz aldıkları gerekçesiyle belediye binası önünde oturma eylemi yaptı.

Abone ol

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel-İş 3 No'lu Şubesi'ne bağlı işçiler, "Direne direne kazanacağız" sloganları atarak, "Bizimkisi bir hak alma mücadelesi" yazılı pankart açtı.

DİSK Genel-İş 3 No'lu Şube Sekreteri Neşe Karaçimen, basın açıklamasında, hak edişleriyle ilgili sıkıntılarının devam ettiğini söyledi.

Karaçimen, "Belediye yönetimimiz aylardır ücret ödeme görevini tam olarak yerine getirmemektedir. Maaşlarımızın eksiksiz ve tam yatırılması için tekrar tekrar çağrı yapmaktayız. Fakat bu çağrılarımız ne yönetim tarafından ne de sayın başkanımız tarafından ısrarla duyulmamaktadır." diye konuştu.

"Çok maaş almıyor ve fazlasını istemiyoruz"

Aldıkları maaşlarla geçinemediklerini dile getiren Karaçimen, şunları kaydetti:

"Toplu iş sözleşmemizden doğan haklar gereği maaşlarımıza ek olarak ödenen yol, yemek ve ikramiye paraları ise asıl ücretimizmiş gibi sunularak çok maaş alıyormuşuz algısı yapılmaktadır. Fakat biz işçilerin günlük yevmiyesi 1100 liradır. Çok maaş almıyor ve fazlasını istemiyoruz. Tek isteğimiz ekonomik şartların zor olduğu İstanbul'da, emeğimizin karşılığını eksiksiz ve tam almaktır."

Grup, oturma eyleminin ardından dağıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Yaşlı bakımevine silahlı saldırı şoku 5 kişi hayatını kaybetti
Yaşlı bakımevine silahlı saldırı şoku 5 kişi hayatını kaybetti
THY uçaklarda ücretsiz internet hizmeti için TÜRKSAT'la anlaşma imzaladı
THY uçaklarda ücretsiz internet hizmeti için TÜRKSAT'la anlaşma imzaladı
Yazılım krizi havayollarını vurdu 3 günde 11 bin 6 uçuş iptal edildi
Yazılım krizi havayollarını vurdu 3 günde 11 bin 6 uçuş iptal edildi
RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakibi belli oldu
RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakibi belli oldu
Yasa dışı yollarla sınırları geçmeye çalışan 8 kişi yakalandı
Yasa dışı yollarla sınırları geçmeye çalışan 8 kişi yakalandı
Feherbahçe Lugano kamp kadrosu açıklandı Maximin'den kötü haber
Feherbahçe Lugano kamp kadrosu açıklandı Maximin'den kötü haber
Yunanlı Bakan Georgiadis Türkiye'yi tehdit etti! Bir gece ansızın gelebiliriz
Yunanlı Bakan Georgiadis Türkiye'yi tehdit etti! Bir gece ansızın gelebiliriz
Meteoroloji bu saatlere dikkat çekti! Yüksek sıcaklık uyarısı
Meteoroloji bu saatlere dikkat çekti! Yüksek sıcaklık uyarısı
Trabzonspor'un Avrupa'daki muhtemel rakibi belli oldu! Fırtına, Ruzomberok’u elerse...
Trabzonspor'un Avrupa'daki muhtemel rakibi belli oldu! Fırtına, Ruzomberok’u elerse...
Hakkari'de Zap Suyu'na kapılan güvenlik korucusu boğuldu, yakınları kahroldu
Hakkari'de Zap Suyu'na kapılan güvenlik korucusu boğuldu, yakınları kahroldu
AK Partili Elitaş'tan sokak hayvanları düzenlemesiyle ilgili eleştirilere yanıt
AK Partili Elitaş'tan sokak hayvanları düzenlemesiyle ilgili eleştirilere yanıt
MSB: 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi!
MSB: 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi!