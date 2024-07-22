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Etiyopya'da heyelan: En az 20 kişi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Etiyopya'da heyelan: En az 20 kişi hayatını kaybetti

Etiyopya'nın güneyinde meydana gelen heyelanda en az 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Yerel medyaya yansıyan haberlere göre, Etiyopya'nın güneyindeki Gofa bölgesinde meydana gelen toprak kayması, aralarında çocuk, kadın ve polis memurlarının da bulunduğu 20'den fazla kişinin ölümüne sebep oldu.

Etiyopya devlet televizyonuna açıklama yapan yerel yetkili Misikir Mitiku, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve ölü sayısının artabileceğini söyledi. Mitiku, arama kurtarma çalışmalarına katılan bazı kişilerin kayıp olduğunu belirtti.

Güney Etiyopya'da toprak kaymaları daha çok yağmur mevsimi olan haziran-ağustos döneminde meydana geliyor.

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