Hande Ataizi Bodrum'da şok yaşadı: Mekana alınmadı! Meğer 1 tabak makarnanın fiyatı...
Son dönemde Bodrum'daki fiyatlar gündemden düşmüyor. İddialara göre Hande Ataizi de tatil için Bodrum'u seçti. Türkbükü'nde bir mekana giden Ataizi içeriye alınmadı. İşte detaylar...
Ruhsar dizisiyle hafızalara kazındıktan sonra pek çok yapımda rol alan Hande Ataizi yıllara meydan okuyor.
'Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu' dizisinde 'Savcı Süreyya Uyar' karakterini canlandıran oyuncu Hande Ataizi bir süredir sevgilisi Dinç Aydoğdu ve Benjamin Harvey ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Leon ile birlikte Türkbükü'nde tatil yapıyor.
Son dönemde pahalılığıyla gündeme gelen Bodrum'da vakit geçiren Hande Ataizi hakkında Müge Dağıstanlı bir iddia ortaya attı.
Dağıstanlı yazısında ünlü oyuncu hakkında şunları söyledi: "Hande Ataizi Türkbükü’nde popülerliği ve pahalılığıyla bilinen bir mekana gitmiş. Ancak kapıdan içeri girememiş.