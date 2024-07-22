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Büyük değişiklik yakında! Eskiler tamamen devre dışı kalacak

Büyük değişiklik yakında! Eskiler tamamen devre dışı kalacak

Türkiye'deki tüm hane ve iş yerlerindeki elektrik sayaçları için önemli bir değişiklik yapılacak. Buna göre 2025 yılında başlayacak akıllı sayaç sistemiyle vatandaşlar enerji tüketimlerini telefonları üzerinden kolay bir şekilde takip edebilecek.

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Ev ve iş yerlerindeki elektrik abonelik sistemlerinde büyük bir değişiklik yapılacak. Tüm Türkiye'yi kapsayan bu yeni düzenlemeyle, elektrik sistemlerinde geniş çaplı bir dönüşüm sağlanacak.

Bu değişiklikle birlikte, mevcut sayaçlar akıllı sayaçlarla değiştirilecek ve yeni sistem sayesinde tüketim verileri daha doğru ve anlık olarak izlenebilecek.

Tüm Türkiye'deki sayaçları kapsayan akıllı sayaç sistemi, 2025 yılının ilk aylarından itibaren zorunlu hale gelecek. Bu yenilik sayesinde vatandaşlar enerji tüketimlerini cep telefonlarından kolayca takip edebilecek.

Mevcut elektrik sayaçları aşamalı olarak devreden çıkarılacak ve yeni sisteme geçilecek.

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