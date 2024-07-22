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Serinlemek için Büyük Menderes Nehri'ne girdi! 3 gün sonra cansız bedeni bulundu!

Serinlemek için Büyük Menderes Nehri'ne girdi! 3 gün sonra cansız bedeni bulundu!

Aydın'ın Söke ilçesinde 62 yaşındaki Ramazan Yatkın 3 gün önce serinlemek için Büyük Menderes Nehri'ne girdi. Bir süre sonra kendisinden bir daha haber alınamayan yaşlı adamı arama çalışmaları başlatıldı. ekipler, nehre girdiği bölgeden yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta şahsın cansız bedenine ulaştı.

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Aydın'ın Söke ilçesinde 20 Temmuz Cumartesi günü Söke-Bağarası yolu Büyük Menderes Köprüsü yakınlarında bölgede bulunan bir çiftlikte 15 Temmuz Pazartesi günü işe başlayan Ramazan Yatkın, serinlemek için Büyük Menderes Nehri'ne girdi.

Bir süre sonra Yatkın gözden kayboldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler Yatkın'ı bulmak için çalışma başlattı. Su altı arama ekiplerinin de katıldığı çalışmalar sonuç verdi.

Yatkın'ın suda sürüklenen cansız bedeni yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta Akçakaya Mahallesi altlarında bulundu. Büyük Menderes Nehri'nde akıntıya kapılarak boğulduğu tahmin edilen Yatkın'ın cenazesi nehirden çıkartılarak Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

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