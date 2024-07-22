BIST 11.173
DOLAR 32,90
EURO 35,86
ALTIN 2.530,90
HABER /  SPOR

Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ten Can Keleş'i transfer etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ten Can Keleş'i transfer etti

Beşiktaş Kulübü, Fatih Karagümrük'te forma giyen 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Can Keleş ile sözleşme imzaladı.

Abone ol

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2024-25 sezonu transfer çalışmaları kapsamında son olarak VavaCars Fatih Karagümrük Kulübünde forma giyen genç orta saha oyuncusu Can Keleş'le sözleşme imzalamıştır." denildi.

Açıklamada, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Can Keleş’e Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da binaya kamyon çarptı: Vatandaşlar tahliye edildi
İstanbul'da binaya kamyon çarptı: Vatandaşlar tahliye edildi
Büyük değişiklik yakında! Eskiler tamamen devre dışı kalacak
Büyük değişiklik yakında! Eskiler tamamen devre dışı kalacak
Gülbin Tosun'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'ayaklanma' tehdidi! Ünlü sunucuya tepki yağdı
Gülbin Tosun'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'ayaklanma' tehdidi! Ünlü sunucuya tepki yağdı
Etiyopya'da heyelan: En az 20 kişi hayatını kaybetti
Etiyopya'da heyelan: En az 20 kişi hayatını kaybetti
CHP'li Şişli Belediyesi işçileri maaşlarını eksik aldıkları gerekçesiyle eylem yaptı
CHP'li Şişli Belediyesi işçileri maaşlarını eksik aldıkları gerekçesiyle eylem yaptı
Yaşlı bakımevine silahlı saldırı şoku 5 kişi hayatını kaybetti
Yaşlı bakımevine silahlı saldırı şoku 5 kişi hayatını kaybetti
THY uçaklarda ücretsiz internet hizmeti için TÜRKSAT'la anlaşma imzaladı
THY uçaklarda ücretsiz internet hizmeti için TÜRKSAT'la anlaşma imzaladı
Yazılım krizi havayollarını vurdu 3 günde 11 bin 6 uçuş iptal edildi
Yazılım krizi havayollarını vurdu 3 günde 11 bin 6 uçuş iptal edildi
RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakibi belli oldu
RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakibi belli oldu
Yasa dışı yollarla sınırları geçmeye çalışan 8 kişi yakalandı
Yasa dışı yollarla sınırları geçmeye çalışan 8 kişi yakalandı
Feherbahçe Lugano kamp kadrosu açıklandı Maximin'den kötü haber
Feherbahçe Lugano kamp kadrosu açıklandı Maximin'den kötü haber
Yunanlı Bakan Georgiadis Türkiye'yi tehdit etti! Bir gece ansızın gelebiliriz
Yunanlı Bakan Georgiadis Türkiye'yi tehdit etti! Bir gece ansızın gelebiliriz