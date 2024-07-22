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Çanakkale'de şiddetli deprem! İstanbul'da da hissedildi!

AFAD, Çanakkale'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem İstanbul'da da hissedildi.

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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde saat 17.39'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre sarsıntı yerin 10,23 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Ali Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Çanakkale Ezine'de 4,7 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarları tek tek değerlendiriyoruz. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Cevdet Yılmaz: Saha tarama çalışmalarını sürdürmektedir

Yılmaz, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

"Çanakkale'de meydana gelen, İstanbul ve çevre illerde hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD ve ilgili kurumlarımız saha tarama çalışmalarını sürdürmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

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