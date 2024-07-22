Elon Musk muhtemel başkan adayı için 'kukla' dedi

X'in sahibi Elon Musk, George Soros'un oğlunun Harris ile fotoğrafına , "Bir sonraki kuklanın kim olacağı konusunda herkesi merakta bırakmadığı için Alexander Soros'a teşekkür etmek istiyorum." yorumunu yaptı.

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Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i "sahip olduğumuz en nitelikli aday" diyerek hızla destekledikleri için George Soros ve oğluyla alay etti .

ABD başkanı Pazar günü, 5 Kasım seçimleri için Demokrat Parti adayı olma yarışından çekildiğini ve bunun yerine Harris'i destekleyeceğini duyurdu.

HARRİS'E DESTEK

Biden'ın açıklamasının ardından milyarder finansçı George Soros'un oğlu Alex Soros da Harris'i destekledi ve onu Demokratların Donald Trump'ı yenmek için "en iyi" şansı olarak nitelendirdi.

Alex Soros, X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda , "Hepimizin Kamala Harris'in etrafında birleşip Donald Trump'ı yenmesinin zamanı geldi... Yaşasın Amerikan Rüyası!" ifadelerini kullandı ve Harris'le birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

BİR SONRAKİ KUKLA

X'in sahibi Elon Musk ise yanıt olarak, "Bir sonraki kuklanın kim olacağı konusunda herkesi merakta bırakmadığı için Alexander Soros'a teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Wall Street Journal'a göre George Soros da Harris'i kişisel olarak destekliyor. Önde gelen bir ABD Demokrat Parti bağışçısı olan George Soros, 2022'deki ara seçimler sırasında adaylara ve örgütlere yaklaşık 128 milyon dolar aktarmıştı. Soros ayrıca Biden'ı destekleyen ana siyasi eylem komitesine 5 milyon dolar bağışlamıştı.

KAYNAK: HABER7