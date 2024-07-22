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Hamas net konuştu: İsrail yenilene kadar mağlup olmayacağız

Hamas net konuştu: İsrail yenilene kadar mağlup olmayacağız

Hamas hareketi Han Yunus'taki saldırıların ardından " Gazze, özgürlük, dönüş ve kendi kaderini tayin yolunda işgal (İsrail) yenilene kadar mağlup olmayacaktır." açıklamasını yaparak dünyaya acil eylem çağrısında bulundu.

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Hamas Hareketi, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletlere (BM) "dünyanın gözü önünde soykırıma maruz kalan Filistin halkına yönelik sistematik Siyonist cinayetleri durdurmak için acil eyleme geçilmesi" çağrısı yaptı.

Hamas, Han Yunus kentinin doğusunda en az 37 kişinin öldüğü ve 120'den fazla kişinin yaralandığı İsrail saldırısı sonrası Telegram hesabından açıklama yaptı.

MAĞLUP OLMAYACAĞIZ

Açıklamada, "Halkımızın dimdik, kararlı ve topraklarına bağlı kalacağını ve Filistinlileri yerinden etmeye ve ulusal davamızı yok etmeye çalışan bu cani düşman karşısında direnişin kararlılığını sürdüreceğini teyit ediyoruz. Gazze, özgürlük, dönüş ve kendi kaderini tayin yolunda işgal (İsrail) yenilene kadar mağlup olmayacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

Hamas, uluslararası topluma ve BM'ye, "dünyanın gözü önünde soykırıma maruz kalan Filistin halkına yönelik sistematik Siyonist cinayetleri durdurmak için" acil eylem çağrısı yaptı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus şehrinin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava ve topçu saldırıları sonucu en az 37 Filistinli öldü, 120'den fazla Filistinli yaralandı.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi’ndeki yaralı ve hastalar için "acil" kan bağışı çağrısı yapmıştı.

İSRAİL GÜVENLİ BÖLGELERİ VURDU

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Gazze'nin Han Yunus şehrinin doğusunda daha önce güvenli bölge olarak açıkladığı bazı yerlere "operasyon düzenleneceğini" ifade ederek bölge sakinlerinin tahliyesi çağrısında bulunmuştu.

Adraee, İsrail'in "güvenli bölge" olarak açıklanan bölgeyi daraltarak, bir kısmına saldırı yapacağını ve Filistinlilerin "derhal ve geçici olarak" El-Mevasi'ye gitmelerini istemişti.

HAN YUNUS'TA SALDIRI

Nasır Hastanesi Acil Yardım Müdürü Muhammed Sakr, Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, "Son 3 saat içerisinde yüzlerce şehit ve yaralı (hastaneye) getirildi." ifadelerini kullandı.

Sakr, "imkansızlıktan dolayı hastaların hayatını kaybettiğini" belirterek, ellerinde yeterli tıbbi malzemenin bulunmadığına dikkati çekti.

İsrail'in saldırısı sonucu can kaybının artmasından endişe ettiklerini vurgulayan Sakr, "tüm sahra hastaneleriyle iş birliği yapma" çağrısında bulundu.

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