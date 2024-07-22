Sokak köpekleri düzenlemesinde 'ötenazi' kararı: İfade çıkarıldı

Başıboş sokak köpeklerine ilişkin yasa tasarısında çok önemli bir gelişme yaşandı. Ülkede tartışmalara neden olan tasarıdan "ötanazi" kelimesinin çıkarılacağı ve "Veterinerlik Hizmetleri Kanunu'nun 9 Maddesi'nin 3. Fıkrası'nda yer alan hükümler uygulanır." maddesinin ekleneceği öğrenildi.

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Sokak köpeklerine yönelik yasa tasarısından "ötanazi" kelimesi çıkarılıyor. Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci başkanlığında yeniden başladı.

TBMM'ye gelen hayvan hakları savunucularının komisyonu seyrettiği televizyonun kaldırılması nedeniyle yasa teklifine muhalif milletvekilleri Kirişci'ye tepki gösterdi.

"ÖTANAZİ" KELİMESİ TASARIDAN ÇIKARILIYOR

Kanun teklifine ilişkin görüşmeler sürerken, yasa tasarısına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, kanun teklifinden "ötanazi" kelimesi çıkarılacak, "Veterinerlik Hizmetleri Kanunu'nun 9 Maddesi'nin 3. Fıkrası'nda yer alan hükümler uygulanır." hükmü eklenecek.

Konuyla ilgili bilgi aktaran CNN TÜRK Muhabiri Ece Altuğ, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün komisyon görüşmeleri 2. kez devam ediyor. Aslında çok tartışılan bir madde vardı. Ötanazi kelimesi tekliften çıkarılacak. Bunun yerine veterinerlik hizmetleri kanunun 9. maddesi 3. fıkrasında yer alan hükümler uygulanır hükmü ekleniyor."