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Meriç Nehri’nde kaybolan 2 gencin cansız bedenine ulaşıldı

Meriç Nehri’nde kaybolan 2 gencin cansız bedenine ulaşıldı

Edirne'de Meriç Nehri'ne giren 3 gençten 2'si hayatını kaybetti.

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Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'nde, üç arkadaş Meriç Nehri'ne girdi. Nehirde yüzen gençlerden S.Y.D. ve M.T. bir süre sonra gözden kayboldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Meriç Nehri'nde kaybolan S.Y.D. ve M.T.'nin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Çalışmalara, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'nden dalgıç polisler de katıldı. Nehre giren dalgıç polisler 2 gencin cansız bedenini sudan çıkardı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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