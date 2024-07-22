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Kamala Harris, Beyaz Saray'da Bıden'a övgüler yağdırdı

Kamala Harris, Beyaz Saray'da Bıden'a övgüler yağdırdı

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Biden'ın başkanlık yarışından çekilerek kendisine destek vermesinin ardından halka açık bir etkinlikte ilk kez yaptığı konuşmada Biden'ın başarılarını ve yaptıklarını överek, “Bir dönem içinde, iki dönem görev yapan çoğu başkanın mirasını çoktan aştı” dedi.

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Kamala Harris Beyaz Saray'da ilk kez kamera karşısında konuştu. ABD seçimlerinde Başkan Joe Biden, adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Biden'ın açıklamasının ardından ise gözler, yeni adayın kim olacağına çevrildi. Yeni adaya en güçlü ve en uygun isim olarak ise Joe Biden'in yardımcısı Kamala Harris gösterildi.

Kamala Harris kameraların karşısına geçti

Biden'ın ABD'de kasım ayında yapılacak olan başkanlık seçimlerinde adaylıktan çekilmesinin ardından desteğini açıkladığı Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Beyaz Saray'da Ulusal Kolej Spor Birliği (NCAA) şampiyonu olan takımlarla bir araya geldi.

Biden'a övgüler

Harris, Biden'ın desteğinin ardından halka açık bir etkinlikte ilk kez yaptığı konuşmada Biden'ın başarılarının ve yaptıklarının “modern tarihte eşi benzeri” olmadığını ifade ederek, “Bir dönem içinde, iki dönem görev yapan çoğu başkanın mirasını çoktan aştı” dedi.

Biden'ın söz konusu etkinliğe katılmak istediğini ama Covid-19 nedeniyle katılamadığını aktaran Harris, Biden'ın hızla iyileştiğini belirtti.

Adaylığı hakkında açıklama yapmayan Harris, etkinliğin ardından kampanya ekibi ile görüşmek üzere Delaware eyaletine gidecek.

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