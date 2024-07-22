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HABER /  POLİTİKA

İYİ Parti'de istifa depremi! Sosyal medya hesabından duyurdu

İYİ Parti'de istifa depremi! Sosyal medya hesabından duyurdu

İYİ Parti Kurucu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ahmet Ersagun Yücel, sosyal medya hesabından partisinden istifa ettiğini duyurdu. Yücel, İYİ Parti'ye katkılarının karşılıksız olduğunu ve bundan sonra Türk milletine başka mecralarda hizmet etmeye devam edeceğini belirterek, Meral Akşener ve Müsavat Dervişoğlu'na teşekkür etti.

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İYİ Parti Kurucu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Yücel, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kurucu liderimiz Sayın Meral Akşener hanımefendinin daveti üzerine katıldığım, kurulmasında ve gelişmesinde emeklerimiz olan ve Kurucu Genel Başkan Yardımcısı ve milletvekili olduğum İYİ Parti'den istifa ettiğimi bildirmek isterim. İYİ Parti’nin en zor zamanlarında hiç bir karşılık beklemeden tüm ailemle partiye aktif olarak katkıda bulundum. Bu kararın benim için kolay olmadığını belirtmekle beraber bundan sonra da Büyük Türk Milletine hizmet yolunda var olan değişmez ülkümün başka mecralarda devam etmesi gerektiğine inanıyorum. Şahsıma siyaset yapma olanağı tanıyan Sayın Meral Akşener ve İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu'na teşekkür ederim."

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