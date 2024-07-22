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Sokak röportajında Hz. Muhammed'e hakaret eden şahıs yakalandı

Sokak röportajında Hz. Muhammed'e hakaret eden şahıs yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, sosyal medyada yer alan bir röportajda, İslami değerlere saldıran kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

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Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Gereği yapıldı-21" başlığıyla yaptığı açıklamada, sosyal medyada yer alan bir röportajda, İslami değerlere saldıran, Hz. Muhammed'e hakaret eden şahsın Z.K. olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Z.K'nin "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltına alındığı bildiren Yerlikaya, "Milli ve manevi değerlerimizi aşağılamaya çalışan, nefret söylemleriyle halkımızı kin ve düşmanlığa tahrik edenler yüce Türk adaleti önünde hesap verecektir" ifadesini kullandı.

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