ABD Başkanı Joe Biden İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşecek

ABD Başkanı Joe Biden'ın, kongrede konuşma yapmak üzere Washington'a gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 25 Temmuz Perşembe günü görüşmesi bekleniyor.Abone ol
Adının açıklanmasını istemeyen ABD'li bir yetkili, Biden-Netanyahu görüşmesine ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.
ABD'li yetkili, Biden'ın 25 Temmuz Perşembe günü Beyaz Saray'da Netanyahu ile bir araya gelmesinin beklendiğini belirtti.
İkili arasındaki görüşmede, Gazze'deki son durumun kapsamlı şekilde ele alınması ve ateşkes görüşmelerine ilişkin senaryoların değerlendirilmesi bekleniyor.
Öte yandan Beyaz Saray, Kovid-19'a yakalandığı 17 Temmuz'dan bu yana Delaware'deki evinde izole şekilde dinlenen Biden'ın bugün Beyaz Saray'a dönerek rutin çalışmalarına devam edeceğini duyurdu.