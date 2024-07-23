BIST 11.173
DOLAR 32,91
EURO 35,86
ALTIN 2.533,72
HABER /  DÜNYA

ABD Başkanı Joe Biden İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşecek

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ABD Başkanı Joe Biden İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşecek

ABD Başkanı Joe Biden'ın, kongrede konuşma yapmak üzere Washington'a gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 25 Temmuz Perşembe günü görüşmesi bekleniyor.

Abone ol

Adının açıklanmasını istemeyen ABD'li bir yetkili, Biden-Netanyahu görüşmesine ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

ABD'li yetkili, Biden'ın 25 Temmuz Perşembe günü Beyaz Saray'da Netanyahu ile bir araya gelmesinin beklendiğini belirtti.

İkili arasındaki görüşmede, Gazze'deki son durumun kapsamlı şekilde ele alınması ve ateşkes görüşmelerine ilişkin senaryoların değerlendirilmesi bekleniyor.

Öte yandan Beyaz Saray, Kovid-19'a yakalandığı 17 Temmuz'dan bu yana Delaware'deki evinde izole şekilde dinlenen Biden'ın bugün Beyaz Saray'a dönerek rutin çalışmalarına devam edeceğini duyurdu.

ÖNCEKİ HABERLER
Çanakkale'de 49 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'de 49 düzensiz göçmen yakalandı
Malatya'da 2 otomobil birbirine girdi: 5 yaralı
Malatya'da 2 otomobil birbirine girdi: 5 yaralı
Abdulkadir Bitigen'e Şampiyonlar Ligi'nde görev
Abdulkadir Bitigen'e Şampiyonlar Ligi'nde görev
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 529 bin liraya geriledi
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 529 bin liraya geriledi
İYİ Parti'de istifa depremi! Sosyal medya hesabından duyurdu
İYİ Parti'de istifa depremi! Sosyal medya hesabından duyurdu
Adıyaman'da 7 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Adıyaman'da 7 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Sokak röportajında Hz. Muhammed'e hakaret eden şahıs yakalandı
Sokak röportajında Hz. Muhammed'e hakaret eden şahıs yakalandı
Jose Mourinho: Maçı kazanmak için geldik
Jose Mourinho: Maçı kazanmak için geldik
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Esad açıklaması! İddialar yalanlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Esad açıklaması! İddialar yalanlandı
Meriç Nehri’nde kaybolan 2 gencin cansız bedenine ulaşıldı
Meriç Nehri’nde kaybolan 2 gencin cansız bedenine ulaşıldı
Mersin'de terör propagandası yapan 9 kişi gözaltına alındı
Mersin'de terör propagandası yapan 9 kişi gözaltına alındı
Aylin Cesur İyi Parti'den istifa etti
Aylin Cesur İyi Parti'den istifa etti