Sevilla'dan flaş En-Nesyri açıklaması! Yıldız isim bavulunu topladı, arkadaşlarıyla vedalaştı, Fenerbahçe için geliyor
Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Youssef En-Nesyri'nin kulübü Sevilla'dan resmi açıklama geldi. İşte detaylar...Abone ol
Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer gündeminde olan ve Sarı-Lacivertli taraftarların dört gözle beklediği Youssef En-Nesyri için kulübü Sevilla'dan resmi açıklama geldi.
İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, "Kulüpten ayrılışı kesinleştiği için Youssef En-Nesyri bugünkü idmanda yer almadı." ifadelerini kullandı.
Endülüs merkezli Estadio Deportivo'nun haberine göre; Fenerbahçe, En-Nesyri için Sevilla'ya 18 milyon euro bonservis ödeyecek. Ayrıca, 7 milyon euro da bonuslar olacak.
En-Nesyri de Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. Faslı oyuncu yıllık 4 milyon euro'dan 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
Tesislere gitti arkadaşlarıyla vedalaştı
İspanyol basınından Eldesmarque'de yer alan habere göre, Fenerbahçe ile 4 yıllık anlaşma sağlayan Youssef En-Nesyri pazartesi günü sabah erken saatlerde tesislere gitti. Takımla antrenmanlara katılmayan Faslı golcünün, tesislerdeki eşyalarını topladığı ve takım arkadaşlarına veda ettiği belirtildi.