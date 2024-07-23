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Çanakkale'deki deprem sonrası Naci Görür'den korkutan uyarı

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Çanakkale Ezine'de meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde dün 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Prof. Dr. Görür, deprem sonrası X (Twitter) hesabından yaptığı açıklamada, depremin Bayramiç'in güneyindeki Evciler Fay Zonu'nda meydana geldiğini belirtti. "Şimdilik en yakın deprem Marmara içinde olacak" diyen Görür şunları kaydetti:

UYARI: Bu Çanakkale depremi nedeniyle uyarıyorum. Özellikle hükümet, muhalefet ve halk şunu idrak etmeli. Bu ülkenin hemen hemen her yeri bir fay örgüsüyle kaplı. Ülkenin herhangi bir bölgesi her hangi bir zamanda büyük bir depreme maruz kalabilir ve binlerce insanımız ölebilir. Bu çok ciddi bir olasılıktır.

Onun için bırakın fayların özelliklerini, yerini boyutunu, ne zaman deprem üreteceğini. Onu bilim insanları düşünsün. Siz nasıl kentinizi ve tüm ülkeyi deprem dirençli hale getirirsiniz onu düşünün. Hükümeti, muhalefeti ve halkı ile yumruk olur elbirliği ile çalışırsan bu mümkün. Deprem dirençli ülkelerde bizde olan büyüklükte depremler olunca bir kaç kişi tesadüfen ölüyor bizde ise on binler ölüyor. Bu bize yakışmıyor, gelin ülkemizi deprem dirençli yapalım. Bu mümkün. Sevgiyle

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