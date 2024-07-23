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Trump'a suikasta yol veren Gizli Servis Başkanı ile senatörler arasında istifa gerilimi

Trump'a suikasta yol veren Gizli Servis Başkanı ile senatörler arasında istifa gerilimi

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump’a suikast girişimiyle ilgili Temsilciler Meclisi’nde ifade veren Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle’a, hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi üyeler istifa çağrısı yaptı.

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Temsilciler Meclisi Gözetim Komisyonuna ifade veren Cheatle, gergin geçen oturumda meclis üyelerinin, suikast girişiminin yaşandığı Pennsylvania’da, seçim mitingi öncesindeki güvenlik hazırlıkları konusunda sorularını yanıtladı.

Olayda bir kişi ölmüş ve aralarında Trump’ın da bulunduğu üç kişi yaralanmıştı.

Altı saat süren oturumda, Temsilciler Meclisi üyeleri Cheatle’ın verdiği yanıtları ve Gizli Servis’in kamuoyuna bilgi vermemesini sert bir şekilde eleştirdi.

Meclis üyeleri, zanlı Thomas Matthew Crooks’un çatıya nasıl çıkabildiğini ve şüpheli bir kişinin bulunduğunun bilinmesine karşın, Trump’ın sahneye çıkmasına neden izin verildiğini sordu.

Cheatle, oturum sırasında güvenlik boşlukları konusundaki sorumluluğu aldı ve Butler kasabasında yaşanan suikast girişimini “Gizli Servis tarihinde on yıllardır yaşanan en büyük operasyonel fiyasko” olduğunu kabul etti. Ancak meclis üyeleri bu açıklamalardan tatmin olmadı.

Cheatle istifa çağrılarına direnirken, “Bu dönemde Gizli Servisi yönetmek adına en iyi isim olduğunu” vurguladı.

Oturumdan sonra komisyonun önde gelen Cumhuriyetçi ve Demokrat Partili üyeleri James Comer ve Jamie Raskin, Cheatla’a görevi bırakması gerektiğini söyledikleri bir mektup yazdı.

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