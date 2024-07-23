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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Erzurum Kongresi' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Erzurum Kongresi' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Temmuz Erzurum Kongresi’nin 105. yıl dönümü nedeniyle, bir mesaj yayınladı. Erdoğan, "Erzurum Kongresi’nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle yâd ediyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum Kongresi’nin 105. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle: 

"Erzurum Kongresi, aziz milletimizin kurtuluş azmi ve kararlılığıyla ortak bir ideal etrafında birleşerek, istikbalini belirlediği dönüm noktalarından biri olmuştur.

Millet olarak Selçuklu’dan Osmanlı’ya ve ardından da Cumhuriyet’e kadar kurduğumuz her devletin verdiği varoluş mücadelesinde ağır bedeller ödenmiştir.

Millî Mücadele yıllarında ortaya konan yüksek şuur, bugün de ilham kaynağı olmakta, geleceğe yürüyüşümüzde bizlere güç vermektedir. Birlik ve beraberliğimizden ödün vermeden, ülkemizi daha da güçlendirmek için aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Türkiye Yüzyılı’nı inşa etme hedefiyle Erzurum Kongresi’nin 105. yıl dönümünde bugün de devlet ve millet olarak aynı ilkeler doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz.

Erzurum Kongresi’nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle yâd ediyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

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