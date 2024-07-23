Etiyopya'daki heyelan faciasında bilanço ağırlaştı

Etiyopya'nın güneyindeki Gofa bölgesinde meydana gelen heyelanda ölü sayısı 146'ya yükseldi.Abone ol
Yerel medyaya yansıyan haberlere göre, Etiyopya'nın güneyindeki Gofa bölgesinde meydana geçtiğimiz gün toprak kayması meydana geldi.
Yetkililer çok sayıda kişinin toprak altında kaybolduğunu açıkladı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, ölü sayısının 146'ya yükseldiği bildirildi.
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