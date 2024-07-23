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HABER /  DÜNYA

Etiyopya'daki heyelan faciasında bilanço ağırlaştı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Etiyopya'daki heyelan faciasında bilanço ağırlaştı

Etiyopya'nın güneyindeki Gofa bölgesinde meydana gelen heyelanda ölü sayısı 146'ya yükseldi.

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Yerel medyaya yansıyan haberlere göre, Etiyopya'nın güneyindeki Gofa bölgesinde meydana geçtiğimiz gün toprak kayması meydana geldi.

Yetkililer çok sayıda kişinin toprak altında kaybolduğunu açıkladı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, ölü sayısının 146'ya yükseldiği bildirildi.

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