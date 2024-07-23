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BES yatırımcısına ucuz kredi fırsatı! 4 bankada başladı, rakam 2 milyona kadar çıkıyor

BES yatırımcısına ucuz kredi fırsatı! 4 bankada başladı, rakam 2 milyona kadar çıkıyor

Türkiye İş Bankası, TEB, Halkbank ve Albaraka Türk haziran ayında yasal düzenlemesi tamamlanan BES teminatlı kredi ürününü müşterilerine sunmaya başladı. Artık BES’te biriken fonlarını teminat gösterenler bu birikimlerinin %80 veya %100’ü kadar kredi kullanabiliyorlar.

BES yatırımcısına ucuz kredi fırsatı! 4 bankada başladı, rakam 2 milyona kadar çıkıyor

Bireysel Emeklilik Sis­temi (BES) birikimle­rinin banka kredileri için teminat olarak gösterile­bilmesi uygulaması 3 Haziran itibarıyla hayata geçti. Bu sa­yede BES birikimlerini boz­durmak yerine bu birikim­leri bankaya teminat olarak vererek uygun faizli finans­mana sağlamanın da yolu açıldı.

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BES yatırımcısına ucuz kredi fırsatı! 4 bankada başladı, rakam 2 milyona kadar çıkıyor

Dünya gazetesinde yer alan habere göre şimdilik sadece Tür­kiye İş Bankası, Türkiye Eko­nomi Bankası (TEB) Albara­ka Türk ve Halk Bank, BES birikimleri karşılığı müşte­rilerine kredi vermeye başla­dı. ,Öncelikle bu krediyi kullananlar ortalama kre­di koşullarına göre da­ha uygun şartlarla, daha düşük faizle finansman sağlayabilecek.

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BES yatırımcısına ucuz kredi fırsatı! 4 bankada başladı, rakam 2 milyona kadar çıkıyor

Diğer bir avantaj ise bugü­ne kadar nakit ihtiya­cı için BES’ini boz­durmak zorunda kalanların kaza­nılmış hakları­nı kaybetmesi­nin de önüne geçilecek. Bankaya temi­nat olarak gösterdiğiniz tutar Alacağın Devri Fonları’nda kalmaya ve büyümeye devam edecek. Prim ödemelerini­zi sürdürürseniz devlet kat­kısı almayı da sürdüreceksi­niz. Bu krediden yararlanma­nız için yapmanız gereken şey klasik ihtiyaç kredilerindeki gibi internet veya şubeler ka­nalıyla başvuruda bulunmak.

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BES yatırımcısına ucuz kredi fırsatı! 4 bankada başladı, rakam 2 milyona kadar çıkıyor

100 bin TL’lik BES’e 83 bin TL kredi
Bu kredideki bir önemli de­tay ise kullanılacak kredi tu­tarını devlet katkısı ve işve­ren grup emeklilik sistemi hariç yani sadece sizin siste­me aktardığınız tutarla sınır­lı olması. Örneğin BES temi­natlı kredi uygulamasını ilk hayata geçiren bankalardan biri olan Türkiye İş Bankası müşterilerinden talep ettik­leri kredi tutarının %120’si kadar uygun nitelikte BES bi­rikimi olması şartı arıyor. Bu­na göre BES hesabında (dev­let katkısı hariç) 100 bin TL birikimi olan bir banka müş­terisinin İş Bankası’ndan kullanabileceği azami kredi tutarı 83 bin 333 TL oluyor.

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