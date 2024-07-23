BES yatırımcısına ucuz kredi fırsatı! 4 bankada başladı, rakam 2 milyona kadar çıkıyor
Türkiye İş Bankası, TEB, Halkbank ve Albaraka Türk haziran ayında yasal düzenlemesi tamamlanan BES teminatlı kredi ürününü müşterilerine sunmaya başladı. Artık BES’te biriken fonlarını teminat gösterenler bu birikimlerinin %80 veya %100’ü kadar kredi kullanabiliyorlar.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) birikimlerinin banka kredileri için teminat olarak gösterilebilmesi uygulaması 3 Haziran itibarıyla hayata geçti. Bu sayede BES birikimlerini bozdurmak yerine bu birikimleri bankaya teminat olarak vererek uygun faizli finansmana sağlamanın da yolu açıldı.
Dünya gazetesinde yer alan habere göre şimdilik sadece Türkiye İş Bankası, Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) Albaraka Türk ve Halk Bank, BES birikimleri karşılığı müşterilerine kredi vermeye başladı. ,Öncelikle bu krediyi kullananlar ortalama kredi koşullarına göre daha uygun şartlarla, daha düşük faizle finansman sağlayabilecek.
Diğer bir avantaj ise bugüne kadar nakit ihtiyacı için BES’ini bozdurmak zorunda kalanların kazanılmış haklarını kaybetmesinin de önüne geçilecek. Bankaya teminat olarak gösterdiğiniz tutar Alacağın Devri Fonları’nda kalmaya ve büyümeye devam edecek. Prim ödemelerinizi sürdürürseniz devlet katkısı almayı da sürdüreceksiniz. Bu krediden yararlanmanız için yapmanız gereken şey klasik ihtiyaç kredilerindeki gibi internet veya şubeler kanalıyla başvuruda bulunmak.
100 bin TL’lik BES’e 83 bin TL kredi
Bu kredideki bir önemli detay ise kullanılacak kredi tutarını devlet katkısı ve işveren grup emeklilik sistemi hariç yani sadece sizin sisteme aktardığınız tutarla sınırlı olması. Örneğin BES teminatlı kredi uygulamasını ilk hayata geçiren bankalardan biri olan Türkiye İş Bankası müşterilerinden talep ettikleri kredi tutarının %120’si kadar uygun nitelikte BES birikimi olması şartı arıyor. Buna göre BES hesabında (devlet katkısı hariç) 100 bin TL birikimi olan bir banka müşterisinin İş Bankası’ndan kullanabileceği azami kredi tutarı 83 bin 333 TL oluyor.