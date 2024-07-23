Yabancılara vatandaşlıkta yeni dönem: MİT ve Interpol şartı geliyor!

Türk vatandaşlığı almak isteyen yabancılar için yeni bir dönem başladı. Artık Emniyet ve MİT'in onayı olmadan ve Interpol'den iki defa "temiz" kağıdı almadan vatandaşlık verilmeyecek.

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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü İbrahim Taşyapan, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda yaptığı sunumda bu yeni düzenlemeyi açıkladı. Taşyapan, Türk vatandaşlığı verilmesi konusunda en önemli aşamalardan birinin Emniyet ve MİT'in yaptığı güvenlik araştırması olduğunu belirtti. Bu kurumların olumlu kanaat bildirmemesi durumunda vatandaşlık işlemlerinin yürütülmeyeceğini vurguladı.

Son zamanlarda uluslararası organize suç örgütü üyelerinin Türk vatandaşlığı aldığına dair tartışmalar nedeniyle süreçler daha sıkı takip ediliyor. Başvuru aşamasında ve başvurunun sonuçlanmasına kısa süre kala Interpol'den iki defa doğrulama isteniyor.

Taşyapan, Emniyet ve MİT soruşturmalarının üzerinden beş altı ay gibi bir süre geçtiğinde tekrar Interpol'e sorarak ikinci bir doğrulama yaptıklarını belirtti. Bu uygulama, güvenlik risklerini azaltmak için yapılıyor.

Ayrıca, İçişleri Bakanlığı, Türkiye'de kanuni kalış hakkı olmayan yabancıların nikah başvurularını kabul etmemeleri için valiliklere bir yazı gönderdi. Kaçak göçmenlerle mücadele için bu kural yeniden hatırlatıldı. Yasal olarak Türkiye'de kalma hakkı olmayan yabancıların evlilik başvuruları kabul edilmeyecek.



Bu yeni düzenlemeler, Türk vatandaşlığı almak isteyen yabancılar için süreçleri daha titiz ve detaylı hale getiriyor. Güvenlik risklerinin minimize edilmesi ve vatandaşlık verilme kriterlerinin daha sıkı hale getirilmesi amaçlanıyor.

Bu durum, vatandaşlık almak isteyen bazı yabancılar için zorluk yaratabilir. Ancak, uzmanlara göre bu tür sıkılaştırma işlemleri, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının değerini ve önemini korumak için gerekli.