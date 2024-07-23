4 binden fazla vergi denetmeni sahada olacak

TBMM'de görüşmeleri süren vergi ve sosyal güvenlik düzenlemesiyle, yıl boyunca sahada 4 binden fazla vergi denetmeni görev yapacak.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri süren vergi ve sosyal güvenlik alanlarına ilişkin kanun teklifi, kayıt dışı ekonomiyle mücadele ve vergi adaletini artırma hedefiyle yeni düzenlemeleri içeriyor. Komisyon tarafından kabul edilen teklifin, vergi adaletini sağlama ve ekonomik şeffaflığı artırma amacı taşıdığı belirtiliyor.

Yeni düzenleme ile kayıt dışı ekonomiyle mücadele güçlendirilirken, cezaların artırılması öngörülüyor. Yıl boyunca sahada 4 binden fazla vergi denetmeni görev yapacak. Ayrıca, başkasına ait IBAN veya POS cihazı kullananlara caydırıcı idari para cezaları uygulanacak.

Teklifte öne çıkan bazı düzenlemeler ise şöyle:

Asgari Kurumlar Vergisi: Yurt içi asgari kurumlar vergisi oranı yüzde 10 olarak belirlenirken, uluslararası şirketlerden Türkiye'den elde ettikleri kardan yüzde 15 vergi tahsil edilecek.

Yurt Dışına Çıkış Harcı: Yurt dışına çıkış yapan vatandaşlardan alınacak harç tutarı 500 liraya çıkarılacak ve her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak.

Sosyal Güvenlik Desteği: 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı sayılanlardan ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlananların aynı iş yerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaları durumunda işverenlere sağlanan 5 puanlık sosyal güvenlik desteği sonlandırılacak.

Deprem Yardımları: Yabancı devlet kurum ve kuruluşları tarafından deprem nedeniyle yapılacak yardımlara KDV istisnası sağlanacak.