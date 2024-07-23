Galatasaray, hazırlık maçında Lecce ile karşılaşacak

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın İtalya temsilcisi Lecce ile karşılaşacak.

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İkinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'nın Steiermark eyaletinin Liezen bölgesindeki Irdning'de bulunan sarı-kırmızılılar, ilk hazırlık maçında İtalya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Lecce ile mücadele edecek.

Linz'deki Raiffeisen Arena'da oynanacak müsabaka, 24 Temmuz Çarşamba günü TSİ 20.30'da başlayacak. Mücadele Spor Smart ve D-Smart Go ekranlarından canlı olarak ekranlara gelecek.

Avusturya temsilcisi LASK'ın ev sahipliği düzenlenen Summer Series Upper Austria turnuvasına katılan Galatasaray, ilk etap kampında 3 hazırlık karşılaşması yapmıştı.

İlk hazırlık maçında LASK'a 3-2 mağlup olan Galatasaray, ikinci maçında ise Almanya 2. Futbol Ligi temsilcisi Fortuna Düsseldorf'a 5-2 yenilmişti. Sarı-kırmızılılar, son müsabakada ise Slovakya'nın Trencin takımını 4-1 mağlup etmişti.