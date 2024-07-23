BIST 11.116
DOLAR 32,94
EURO 35,83
ALTIN 2.549,80
HABER /  SPOR

Galatasaray, hazırlık maçında Lecce ile karşılaşacak

Galatasaray, hazırlık maçında Lecce ile karşılaşacak

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın İtalya temsilcisi Lecce ile karşılaşacak.

Abone ol

İkinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'nın Steiermark eyaletinin Liezen bölgesindeki Irdning'de bulunan sarı-kırmızılılar, ilk hazırlık maçında İtalya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Lecce ile mücadele edecek.

Linz'deki Raiffeisen Arena'da oynanacak müsabaka, 24 Temmuz Çarşamba günü TSİ 20.30'da başlayacak. Mücadele Spor Smart ve D-Smart Go ekranlarından canlı olarak ekranlara gelecek.

Avusturya temsilcisi LASK'ın ev sahipliği düzenlenen Summer Series Upper Austria turnuvasına katılan Galatasaray, ilk etap kampında 3 hazırlık karşılaşması yapmıştı.

İlk hazırlık maçında LASK'a 3-2 mağlup olan Galatasaray, ikinci maçında ise Almanya 2. Futbol Ligi temsilcisi Fortuna Düsseldorf'a 5-2 yenilmişti. Sarı-kırmızılılar, son müsabakada ise Slovakya'nın Trencin takımını 4-1 mağlup etmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Şanlıurfa'da acı olay! Anne ve kızı salça yapıyordu... İkisi de hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da acı olay! Anne ve kızı salça yapıyordu... İkisi de hayatını kaybetti
Altın fiyatlarına bakın! Çeyrek altın ve gram altın...
Altın fiyatlarına bakın! Çeyrek altın ve gram altın...
4 binden fazla vergi denetmeni sahada olacak
4 binden fazla vergi denetmeni sahada olacak
Etiyopya'daki heyelan faciasında bilanço ağırlaştı
Etiyopya'daki heyelan faciasında bilanço ağırlaştı
Kurtulmuş: Türkiye olarak her zaman Kıbrıs halkının yanında olacağız
Kurtulmuş: Türkiye olarak her zaman Kıbrıs halkının yanında olacağız
Halk plajı duş kabininde 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar!
Halk plajı duş kabininde 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar!
Yabancılara vatandaşlıkta yeni dönem: MİT ve Interpol şartı geliyor!
Yabancılara vatandaşlıkta yeni dönem: MİT ve Interpol şartı geliyor!
Bahçeli'den MHP'nin şikayetçi olduğu 154 isimle ilgili açıklama: Günü geldiğinde bu dosya eyleme geçecek
Bahçeli'den MHP'nin şikayetçi olduğu 154 isimle ilgili açıklama: Günü geldiğinde bu dosya eyleme geçecek
Geçen yıla göre yüzde 103 arttı! Yerli turist bu yılın ilk çeyreğinde seyahat için bakın ne kadar harcadı
Geçen yıla göre yüzde 103 arttı! Yerli turist bu yılın ilk çeyreğinde seyahat için bakın ne kadar harcadı
Yerli "kara kutu" gün yüzüne çıktı
Yerli "kara kutu" gün yüzüne çıktı
Rakibi çok ağır konuştu! Babacan'ı küplere bindirecek sözler: Hepsi böyle, hepsi diktatör!
Rakibi çok ağır konuştu! Babacan'ı küplere bindirecek sözler: Hepsi böyle, hepsi diktatör!
Deprem uzmanından Ege ve Marmara uyarısı: Basınç ve birikim oraya yöneldi
Deprem uzmanından Ege ve Marmara uyarısı: Basınç ve birikim oraya yöneldi