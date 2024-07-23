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Şanlıurfa'da acı olay! Anne ve kızı salça yapıyordu... İkisi de hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Şanlıurfa'da acı olay! Anne ve kızı salça yapıyordu... İkisi de hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde anne ile kızı salça yaparken elektrik akımına kapılmaları sonucu hayatını kaybetti.

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Zehra Elesli (50), kırsal Akçalı Mahallesi'ndeki tek katlı evlerinin damında salça yaparken elektrik akımına kapıldı. Elesli'nin 15 yaşındaki kızı Hatun Elesli de annesini kurtarmak isterken akıma kapıldı.

Ağır yaralanan anne ile kızı, kaldırıldıkları Akçakale Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından cenazeler yakınlarına teslim edildi.

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