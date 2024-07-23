Şanlıurfa'da acı olay! Anne ve kızı salça yapıyordu... İkisi de hayatını kaybetti

Altın fiyatlarına bakın! Çeyrek altın ve gram altın...

4 binden fazla vergi denetmeni sahada olacak

Etiyopya'daki heyelan faciasında bilanço ağırlaştı

Kurtulmuş: Türkiye olarak her zaman Kıbrıs halkının yanında olacağız

Halk plajı duş kabininde 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar!

Yabancılara vatandaşlıkta yeni dönem: MİT ve Interpol şartı geliyor!

Bahçeli'den MHP'nin şikayetçi olduğu 154 isimle ilgili açıklama: Günü geldiğinde bu dosya eyleme geçecek

Geçen yıla göre yüzde 103 arttı! Yerli turist bu yılın ilk çeyreğinde seyahat için bakın ne kadar harcadı

Yerli "kara kutu" gün yüzüne çıktı

Rakibi çok ağır konuştu! Babacan'ı küplere bindirecek sözler: Hepsi böyle, hepsi diktatör!

Deprem uzmanından Ege ve Marmara uyarısı: Basınç ve birikim oraya yöneldi

MSB duyurdu! Biri kırmızı listede yer alan 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi