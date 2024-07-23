Kahramanmaraş'ta bir kadın, erkek arkadaşını bıçakla öldürdü
Anadolu Ajansı
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Kahramanmaraş'tan son gelen haber kan dondurdu. Bir evde kız arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesinde bir apartman dairesinde K.B. (27), erkek arkadaşı Kemal Kuşçu'yu (30) henüz bilinmeyen nedenle bıçakla yaraladı.
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Sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Kuşçu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.
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Cenaze, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. K.B. gözaltına alındı.
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