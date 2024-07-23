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Kahramanmaraş'ta bir kadın, erkek arkadaşını bıçakla öldürdü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Kahramanmaraş'ta bir kadın, erkek arkadaşını bıçakla öldürdü

Kahramanmaraş'tan son gelen haber kan dondurdu. Bir evde kız arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta bir kadın, erkek arkadaşını bıçakla öldürdü

Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesinde bir apartman dairesinde K.B. (27), erkek arkadaşı Kemal Kuşçu'yu (30) henüz bilinmeyen nedenle bıçakla yaraladı.

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Kahramanmaraş'ta bir kadın, erkek arkadaşını bıçakla öldürdü

Sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Kuşçu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

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Kahramanmaraş'ta bir kadın, erkek arkadaşını bıçakla öldürdü

Cenaze, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. K.B. gözaltına alındı.

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