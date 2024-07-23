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Rus ordusu Harkiv'de batılı askeri eğitmenleri füzeyle vurdu: 50 ölü

Rus ordusu Harkiv'de batılı askeri eğitmenleri füzeyle vurdu: 50 ölü

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde Batılı ülkelerden gelen 50'ye yakın askeri eğitmeni İskender-M balistik füzesi ile vurarak etkisiz hale getirdiklerini bildirdi.

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Bakanlıktan saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İskender-M taktik füze sistemi askeri birliği Harkiv bölgesindeki Dergaçi yerleşim biriminde Batılı ülkelerden gelen eğitmen ve paralı savaşçıların bulunduğu geçici konuşlanma noktasına füze saldırısı düzenledi. Saldırı sonucunda 50'ye yakın yabancı eğitmen öldürüldü."

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